Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал идею отказаться от неэффективных форумов - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 29.06.2026 (обновлено: 18:47 29.06.2026)
Мишустин поддержал идею отказаться от неэффективных форумов

Мишустин поддержал идею Матвиенко отказаться от неэффективных форумов

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин поддержал предложение Матвиенко об отказе от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.
  • Спикер Совфеда предложила проанализировать систему существующих форумов, которые проводятся на федеральные средства, и рассмотреть возможность их более редкого проведения.
  • Премьер заявил, что правительство будет поддерживать организацию мероприятий бизнесом, но только в разумных пределах и для рациональных направлений деятельности.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.
Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Мишустин назвал приоритетные вопросы для правительства
Вчера, 18:10
Матвиенко предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные средства, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможность их более редкого проведения для экономии средств.
"По форумам - обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи", - сказал Мишустин на встрече.
«
"Без сомнения, важно, чтобы бизнес, промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас", - добавил он.
Матвиенко также обратила особое внимание на необходимость внимательно следить за ситуацией с региональными финансами. Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что правительство отслеживает ее постоянно. Кроме того, глава кабмина рассказал, что более 1 миллиарда рублей заложено в бюджете на два года на приобретение инвентаря и организацию работы спецшкол и центров адаптивного спорта.
"Про стратегию пространственного развития мы много постоянно говорим. На самом деле мастер-планирование и стратегия пространственного развития нужна и для экономического развития, и для того, чтобы вообще планировать, как строить дороги, инфраструктуру, школы. Значит, у нас из 54 мероприятий, которые есть в дорожной карте, 30 уже выполнены. У нас где-то 2160 опорных населенных пунктов. Поэтому это одно из важнейших направлений работы", - добавил Мишустин.
Он подчеркнул, что правительство также ведет мониторинг выполнения национальных проектов и особенное внимание уделяет национальным проектам в сфере технологического лидерства, это направление активно развивается.
"Хочу сказать, что средства в бюджете на трехлетку сохранены для национальных проектов технологического лидерства", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Мишустин заявил о важности двойного контроля за исполнением поручений
Вчера, 17:57
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала