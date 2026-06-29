Мишустин поддержал идею отказаться от неэффективных форумов

Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин поддержал предложение Матвиенко об отказе от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.

Спикер Совфеда предложила проанализировать систему существующих форумов, которые проводятся на федеральные средства, и рассмотреть возможность их более редкого проведения.

Премьер заявил, что правительство будет поддерживать организацию мероприятий бизнесом, но только в разумных пределах и для рациональных направлений деятельности.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета.

Мишустин в понедельник провел встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты.

Матвиенко предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные средства, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможность их более редкого проведения для экономии средств.

"По форумам - обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи", - сказал Мишустин на встрече.

« "Без сомнения, важно, чтобы бизнес, промышленники, предприниматели формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас", - добавил он.

Матвиенко также обратила особое внимание на необходимость внимательно следить за ситуацией с региональными финансами. Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что правительство отслеживает ее постоянно. Кроме того, глава кабмина рассказал, что более 1 миллиарда рублей заложено в бюджете на два года на приобретение инвентаря и организацию работы спецшкол и центров адаптивного спорта.

"Про стратегию пространственного развития мы много постоянно говорим. На самом деле мастер-планирование и стратегия пространственного развития нужна и для экономического развития, и для того, чтобы вообще планировать, как строить дороги, инфраструктуру, школы. Значит, у нас из 54 мероприятий, которые есть в дорожной карте, 30 уже выполнены. У нас где-то 2160 опорных населенных пунктов. Поэтому это одно из важнейших направлений работы", - добавил Мишустин.

Он подчеркнул, что правительство также ведет мониторинг выполнения национальных проектов и особенное внимание уделяет национальным проектам в сфере технологического лидерства, это направление активно развивается.