Мишустин заявил о важности двойного контроля за исполнением поручений

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"По итогам прошлой встречи были даны поручения вице-премьерам, министрам, руководителям федеральных органов исполнительной власти. И практически все они выполнены. Мне доложил руководитель аппарата правительства. Хотел бы поблагодарить за предложения, которые тогда прозвучали. Крайне важно, что мы совместно организовали двойной контроль за этими поручениями, за их исполнениями по итогам нашего взаимодействия", - сказал Мишустин на встрече.