Мишустин заявил о важности двойного контроля за исполнением поручений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин встретился с руководством Совета Федерации.
- Премьер отметил важность организации двойного контроля за исполнением поручений.
- Он подчеркнул, что обратная связь из регионов позволяет отслеживать применение новых норм и улучшать качество жизни людей.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совфеда назвал крайне важной организацию двойного контроля за исполнением поручений.
Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты Совфеда.
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"По итогам прошлой встречи были даны поручения вице-премьерам, министрам, руководителям федеральных органов исполнительной власти. И практически все они выполнены. Мне доложил руководитель аппарата правительства. Хотел бы поблагодарить за предложения, которые тогда прозвучали. Крайне важно, что мы совместно организовали двойной контроль за этими поручениями, за их исполнениями по итогам нашего взаимодействия", - сказал Мишустин на встрече.
Он также отметил, что из каждого субъекта России приходит обратная связь, что дает возможность самым внимательным образом отслеживать, как осуществляется применение новых норм и что еще можно делать для улучшения качества жизни людей.