Исследование показало, как северный климат влияет на мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к северному климату, чем первое.

В районах с экстремально низкими температурами даже потомки мигрантов сталкиваются с проблемами адаптации и здоровьем.

У мигрантов в континентальных районах Магаданской области страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а также система энергометаболизма.

МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к северному климату, чем первое, но в районах с экстремально низкими температурами и они имеют проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, заведующая Лабораторией физиологии экстремальных состояний Научно-исследовательского центра "Арктика" ДВО РАН Инесса Аверьянова.

Ученые центра "Арктика" ДВО РАН исследовали влияние северных условий на мигрантов из Средней Азии , их детей и внуков. Изучали различные показатели здоровья азиатов в Магадане и в Сусумане - в городе, где температура воздуха зимой опускается до - 65 градусов по Цельсию.

"Второе-третье поколение — это лучшие люди нашего региона, они полностью адаптированы, готовы к проживанию, к нашим условиям. А вот в тех условиях климатических, да, в более экстремальных такого положительного адаптационного эффекта мы, к сожалению, не наблюдаем. Люди, вошедшие в нашу область вот в экстремальную часть региона, конечно, подвергаются срыву адаптации", - рассказала Аверьянова.

Она уточнила, что срыв адаптации у мигрантов происходит в континентальных районах Магаданской области, где столбик термометра зимой опускается до 60 градусов мороза.

"У них страдает сердечно-сосудистая дыхательная система, система энергометаболизма, да, все эти системы работают на пределе. Опять же говорю, в пределах физиологической нормы, без выхода на патологию. Ну, это все энергозатратно и, конечно же, невыгодно для организма", - добавила Аверьянова.