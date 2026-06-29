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Исследование показало, как северный климат влияет на мигрантов - РИА Новости, 29.06.2026
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06:57 29.06.2026
Исследование показало, как северный климат влияет на мигрантов

Аверьянова: второе поколение мигрантов адаптируется к северному климату

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМигрант держит в руках паспорт
Мигрант держит в руках паспорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мигрант держит в руках паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к северному климату, чем первое.
  • В районах с экстремально низкими температурами даже потомки мигрантов сталкиваются с проблемами адаптации и здоровьем.
  • У мигрантов в континентальных районах Магаданской области страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а также система энергометаболизма.
МАГАДАН, 29 июн - РИА Новости. Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к северному климату, чем первое, но в районах с экстремально низкими температурами и они имеют проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, заведующая Лабораторией физиологии экстремальных состояний Научно-исследовательского центра "Арктика" ДВО РАН Инесса Аверьянова.
Ученые центра "Арктика" ДВО РАН исследовали влияние северных условий на мигрантов из Средней Азии, их детей и внуков. Изучали различные показатели здоровья азиатов в Магадане и в Сусумане - в городе, где температура воздуха зимой опускается до - 65 градусов по Цельсию.
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"Второе-третье поколение — это лучшие люди нашего региона, они полностью адаптированы, готовы к проживанию, к нашим условиям. А вот в тех условиях климатических, да, в более экстремальных такого положительного адаптационного эффекта мы, к сожалению, не наблюдаем. Люди, вошедшие в нашу область вот в экстремальную часть региона, конечно, подвергаются срыву адаптации", - рассказала Аверьянова.
Она уточнила, что срыв адаптации у мигрантов происходит в континентальных районах Магаданской области, где столбик термометра зимой опускается до 60 градусов мороза.
"У них страдает сердечно-сосудистая дыхательная система, система энергометаболизма, да, все эти системы работают на пределе. Опять же говорю, в пределах физиологической нормы, без выхода на патологию. Ну, это все энергозатратно и, конечно же, невыгодно для организма", - добавила Аверьянова.
Второе и третье поколение мигрантов из Средней Азии лучше адаптируется к суровому магаданскому климату, чем первое. Однако в Сусуманском округе и рожденные на Колыме и дети, и внуки мигрантов имеют проблемы с адаптацией. К такому выводу пришли ученые НИИ "Арктика", занимавшиеся исследованием состояния здоровья и стрессоустойчивости приехавших из теплых стран людей. Ученые предполагают, что экстремальный климат негативно влияет и на вахтовиков, хотя их адаптационные возможности они пока не изучали.
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