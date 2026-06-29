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"Мемфис" обменял Джа Моранта - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Баскетбол
 
23:51 29.06.2026 (обновлено: 23:53 29.06.2026)
"Мемфис" обменял Джа Моранта

Клуб НБА "Мемфис Гриззлис" обменял Моранта в "Портленд Трэйл Блэйзерс"

© Фото : Пресс-служба "Менфиса"Джа Морант
Джа Морант - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Менфиса"
Джа Морант. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НБА «Мемфис Гриззлис» обменял защитника Джа Моранта в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
  • За Моранта «Гриззлис» получили Джерами Гранта и Криса Мюррея.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" обменял защитника Джа Моранта в "Портленд Трэйл Блэйзерс", сообщает ESPN.
По данным источника, за Моранта "Гриззлис" получили Джерами Гранта и Криса Мюррея.
Моранту 26 лет, он был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года. Защитник провел 20 матчей в прошедшем сезоне, он не играл с 21 января из-за растяжения связок левого локтевого сустава. В сезоне-2023/24 он пропустил все игры, кроме девяти, из-за дисквалификации и травмы плеча. Защитник дважды принимал участие в Матче звезд НБА.
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