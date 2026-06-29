"Мемфис" обменял Джа Моранта

Моранту 26 лет, он был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года. Защитник провел 20 матчей в прошедшем сезоне, он не играл с 21 января из-за растяжения связок левого локтевого сустава. В сезоне-2023/24 он пропустил все игры, кроме девяти, из-за дисквалификации и травмы плеча. Защитник дважды принимал участие в Матче звезд НБА.