"Мемфис" обменял Джа Моранта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клуб НБА «Мемфис Гриззлис» обменял защитника Джа Моранта в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
- За Моранта «Гриззлис» получили Джерами Гранта и Криса Мюррея.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис Гриззлис" обменял защитника Джа Моранта в "Портленд Трэйл Блэйзерс", сообщает ESPN.
По данным источника, за Моранта "Гриззлис" получили Джерами Гранта и Криса Мюррея.
Моранту 26 лет, он был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года. Защитник провел 20 матчей в прошедшем сезоне, он не играл с 21 января из-за растяжения связок левого локтевого сустава. В сезоне-2023/24 он пропустил все игры, кроме девяти, из-за дисквалификации и травмы плеча. Защитник дважды принимал участие в Матче звезд НБА.
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