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В Дагестане мужчина на сапе утонул в море - РИА Новости, 29.06.2026
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14:32 29.06.2026
В Дагестане мужчина на сапе утонул в море

МЧС: мужчина на сапе утонул в море в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мужчин вышли в море на сапах в районе села Первомайск в Каякентском районе при неблагоприятных погодных условиях и без спасательных жилетов.
  • Одного из мужчин эвакуировали, второго найти живым не удалось, его тело обнаружили утром.
МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Двое мужчин вышли в море в Дагестане на сапах при плохой погоде и без спасательных жилетов, одного из них эвакуировали, второй утонул, сообщили в МЧС республики.
В воскресенье по системе 112 поступило сообщение о том, что в районе села Первомайск в Каякентском районе утонул мужчина. На место происшествия выдвинулись спасатели Избербашского поисково-спасательного подразделения.
"Как выяснилось, двое мужчин 2003 и 2004 годов рождения вышли в море на плавсредствах (сапы) при неблагоприятных погодных условиях и без спасательных жилетов. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили мужчину 2004 года рождения и провели эвакуацию. К сожалению, найти второго мужчину живым не удалось. Его тело было обнаружено утром и передано родственникам", – говорится в сообщении.
В поисках участвовали 11 спасателей, в том числе два водолаза, были задействованы квадроцикл и две моторные лодки. Отмечается, что поиски затруднялись сильным шквалистым ветром до 15 метров в секунду.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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