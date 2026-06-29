В Дагестане мужчина на сапе утонул в море

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мужчин вышли в море на сапах в районе села Первомайск в Каякентском районе при неблагоприятных погодных условиях и без спасательных жилетов.

Одного из мужчин эвакуировали, второго найти живым не удалось, его тело обнаружили утром.

МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Двое мужчин вышли в море в Дагестане на сапах при плохой погоде и без спасательных жилетов, одного из них эвакуировали, второй утонул, сообщили в МЧС республики.

В воскресенье по системе 112 поступило сообщение о том, что в районе села Первомайск Каякентском районе утонул мужчина. На место происшествия выдвинулись спасатели Избербашского поисково-спасательного подразделения.

"Как выяснилось, двое мужчин 2003 и 2004 годов рождения вышли в море на плавсредствах (сапы) при неблагоприятных погодных условиях и без спасательных жилетов. В ходе поисково-спасательных работ спасатели обнаружили мужчину 2004 года рождения и провели эвакуацию. К сожалению, найти второго мужчину живым не удалось. Его тело было обнаружено утром и передано родственникам", – говорится в сообщении.