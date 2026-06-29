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"Челси" получит компенсацию от "Манчестер Сити" и Энцо Марески - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
17:22 29.06.2026

"Челси" получит компенсацию от "Манчестер Сити" и Энцо Марески

© AP Photo / Denes ErdosЭнцо Мареска
Энцо Мареска - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Энцо Мареска . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энцо Мареска покинул пост тренера "Челси" 1 января и возглавил "Манчестер Сити", подписав с клубом контракт до лета 2029 года.
  • "Манчестер Сити" и Энцо Мареска выплатят "Челси" компенсацию за досрочный уход тренера.
  • Новым тренером "Челси" стал Хаби Алонсо.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Челси" получит компенсацию от "Манчестер Сити" и итальянского тренера Энцо Марески, покинувшего лондонскую команду в январе из-за сосредоточенности на возможном переходе в стан "горожан", сообщается на сайте футбольного клуба.
В понедельник Мареска возглавил "Манчестер Сити", подписав с клубом контракт до лета 2029 года. Он покинул пост тренера "Челси" 1 января.
"Челси" считает, что сезон-2025/26 был крайне разочаровывающим для клуба и его болельщиков. Одним из ключевых факторов стала дестабилизация, вызванная изменениями на позиции главного тренера. Осенью прошлого года клуб был проинформирован Мареской о том, что у него может появиться возможность сменить Хосепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он испытывает сильное желание занять это место и полностью сосредоточен на этой возможности, несмотря на то, что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгнуть. Учитывая его решение не продолжать выполнение своих обязанностей до конца сезона, клубу не оставалось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, болельщиков и эмблему и принять его отставку", - подчеркивается в заявлении.
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"При данных обстоятельствах и с учетом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с "Манчестер Сити", включающее выплату компенсации. Также было достигнуто соглашение с Мареской, в рамках которого он выплатит компенсацию. Глядя в будущее, в лице Хаби Алонсо у нас появился тренер с исключительным футбольным интеллектом и профессионалом высочайшей порядочности. У него есть все качества, чтобы привести клуб к успеху, которого заслуживают и ожидают болельщики клуба", - уточняется в публикации.
Мареске 46 лет. Итальянец возглавлял "Челси" с июня 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один сезон. Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира. Ранее специалист работал главным тренером "Лестера", с которым стал победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. Кроме того, Мареска возглавлял молодежную команду "Манчестер Сити" с 2020 по 2021 год, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Гвардиолы в качестве ассистента. Также он являлся главным тренером итальянской "Пармы" и входил в штабы "Асколи", "Севильи" и "Вест Хэма".
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