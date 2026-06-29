Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

© Фото : пресс-служба президента Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Лукашенко пошутил, что приехал в Китай как к себе домой

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, что приехал "как к себе домой".

Лукашенко сообщил, что перед визитом в Китай он был в России и вел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Официальные переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина длились более трех часов, после чего лидеры продолжили общение за традиционным семейным обедом.

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином по прибытии с рабочим визитом в Китай заявил шутя, что приехал, "как к себе домой".

"Как к себе домой", - сказал Лукашенко в начале встречи. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Лидер КНР поинтересовался, прилетел ли Лукашенко прямо из Минска. "Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал белорусский президент, ранее совершивший рабочий визит в Россию.

Си Цзиньпин выразил удовлетворение, что очень часто встречается с Лукашенко.

По информации Telegram-канала, нынешние официальные переговоры лидеров Белоруссии и КНР длились более трех часов. Нынешний визит - уже 17-й визит Александра Лукашенко в Китай.