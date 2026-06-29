Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пошутил, что приехал в Китай как к себе домой - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 29.06.2026
Лукашенко пошутил, что приехал в Китай как к себе домой

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином пошутил, что приехал в КНР как к себе домой

© Фото : пресс-служба президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином, что приехал "как к себе домой".
  • Лукашенко сообщил, что перед визитом в Китай он был в России и вел переговоры с президентом Владимиром Путиным.
  • Официальные переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина длились более трех часов, после чего лидеры продолжили общение за традиционным семейным обедом.
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином по прибытии с рабочим визитом в Китай заявил шутя, что приехал, "как к себе домой".
"Как к себе домой", - сказал Лукашенко в начале встречи. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Гениальный ход": в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко
03:27
Лидер КНР поинтересовался, прилетел ли Лукашенко прямо из Минска. "Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал белорусский президент, ранее совершивший рабочий визит в Россию.
Си Цзиньпин выразил удовлетворение, что очень часто встречается с Лукашенко.
По информации Telegram-канала, нынешние официальные переговоры лидеров Белоруссии и КНР длились более трех часов. Нынешний визит - уже 17-й визит Александра Лукашенко в Китай.
"Далее лидеры продолжат общение за традиционным семейным обедом - формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР", - говорится в сообщении.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом
09:01
 
В миреКитайБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала