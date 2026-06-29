"ПСЖ" подписал контракт с Лонгони

Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды выигрывал главный клубный европейский трофей.