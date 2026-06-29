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"ПСЖ" подписал контракт с Лонгони - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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08:56 29.06.2026
"ПСЖ" подписал контракт с Лонгони

"ПСЖ" подписал контракт с итальянским вратарем Лонгони

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с итальянским вратарем Алессандро Лонгони.
  • "ПСЖ" не планирует расставаться со вторым вратарем команды Люкой Шевалье, и сам футболист не выражал желания покинуть клуб.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" подписал контракт с итальянским вратарем Алессандро Лонгони, сообщает Le Parisien.
По информации источника, "ПСЖ" не планирует расставаться со вторым вратарем команды французом Люкой Шевалье. Сообщается, что сам француз также не выражал желания покинуть клуб.
Большую часть прошедшего сезона основным вратарем "ПСЖ" был россиянин Матвей Сафонов. Ранее СМИ сообщали, что россиянин окончательно выиграл конкуренцию у Шевалье. Всего за сезон 27-летний уроженец Краснодара сыграл за "ПСЖ" 27 матчей, 12 из них - на ноль..
Сафонов выступает за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды выигрывал главный клубный европейский трофей.
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