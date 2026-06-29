Миронов предложил дать льготы производителям мотоэкипировки из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить налоговые льготы российским производителям мотоэкипировки.

Миронов выступил за ужесточение требований к сертификации ввозимой мотоэкипировки и рассмотрение возможности господдержки отечественных производителей.

По экспертным оценкам, введение пониженной или нулевой ставки НДС может снизить себестоимость мотоэкипировки на 15% и сделать ее более конкурентоспособной.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить налоговые льготы российским производителям мотоэкипировки.

Официальное обращение к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения требований к сертификации ввозимой мотоэкипировки, включая введение обязательной проверки соответствия заявленных характеристик фактическим, а также оценить возможность введения мер государственной поддержки отечественных производителей мотоэкипировки, включая налоговые преференции и субсидирование закупки высокотехнологичных комплектующих, не имеющих качественных аналогов в Российской Федерации", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается ввести обязательную проверку соответствия заявленных характеристик безопасности, а также рассмотреть вопрос о господдержке отечественных производителей – предоставление налоговых преференций и субсидирование закупок высокотехнологичных комплектующих, не имеющих аналогов в России

Он напомнил, что в начале июня "Справедливая Россия" провела учредительное собрание общественного объединения "Мотопарламент" с участием представителей мотосообществ из более чем двадцати регионов России.

"На мероприятии представители объединения "МотоРоссия" подняли проблему качества мотоэкипировки. Прежде всего, мотошлемов, а также связанные с этим вопросы сертификации, импортозамещения и господдержки отечественных производителей", - добавил лидер партии.

По экспертным оценкам, как рассказал Миронов, введение пониженной или нулевой ставки НДС позволит снизить себестоимость ориентировочно на 15% и сделать мотоэкипировку более конкурентоспособной по сравнению с "серым" импортом.