Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил дать льготы производителям мотоэкипировки из России - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 29.06.2026
Миронов предложил дать льготы производителям мотоэкипировки из России

Миронов предложил дать налоговые льготы российским производителям мотоэкипировки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил предоставить налоговые льготы российским производителям мотоэкипировки.
  • Миронов выступил за ужесточение требований к сертификации ввозимой мотоэкипировки и рассмотрение возможности господдержки отечественных производителей.
  • По экспертным оценкам, введение пониженной или нулевой ставки НДС может снизить себестоимость мотоэкипировки на 15% и сделать ее более конкурентоспособной.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставить налоговые льготы российским производителям мотоэкипировки.
Официальное обращение к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову имеется в распоряжении РИА Новости.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах
Вчера, 05:07
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения требований к сертификации ввозимой мотоэкипировки, включая введение обязательной проверки соответствия заявленных характеристик фактическим, а также оценить возможность введения мер государственной поддержки отечественных производителей мотоэкипировки, включая налоговые преференции и субсидирование закупки высокотехнологичных комплектующих, не имеющих качественных аналогов в Российской Федерации", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается ввести обязательную проверку соответствия заявленных характеристик безопасности, а также рассмотреть вопрос о господдержке отечественных производителей – предоставление налоговых преференций и субсидирование закупок высокотехнологичных комплектующих, не имеющих аналогов в России.
Он напомнил, что в начале июня "Справедливая Россия" провела учредительное собрание общественного объединения "Мотопарламент" с участием представителей мотосообществ из более чем двадцати регионов России.
"На мероприятии представители объединения "МотоРоссия" подняли проблему качества мотоэкипировки. Прежде всего, мотошлемов, а также связанные с этим вопросы сертификации, импортозамещения и господдержки отечественных производителей", - добавил лидер партии.
По экспертным оценкам, как рассказал Миронов, введение пониженной или нулевой ставки НДС позволит снизить себестоимость ориентировочно на 15% и сделать мотоэкипировку более конкурентоспособной по сравнению с "серым" импортом.
"Далее за счет увеличения производства отечественной продукции и роста поступления налогов от этого выиграет государство, а также мотоциклисты, которые смогут приобрести качественную отечественную экипировку по доступной цене", - подытожил он.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Миронов предложил упростить для блогеров порядок маркировки рекламы
27 июня, 01:21
 
РоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала