Рейтинг@Mail.ru
Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС, заявил Каприн - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 29.06.2026
Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС, заявил Каприн

Каприн: лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лечение онкологических заболеваний, включая применение современных и дорогостоящих технологий, доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий.
  • Государство финансирует не только лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий, речь идет в том числе о современных и дорогостоящих технологиях, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Российская система здравоохранения обеспечивает лечение онкологических пациентов бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Причем речь идет не только о стандартной помощи, но и о современных и дорогостоящих технологиях", - сказал Каприн.
Он добавил, что государство финансирует не только само лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.
"Это крайне важно, поскольку своевременное выявление рецидива позволяет быстро подключить современные методы терапии и сохранять хорошие результаты лечения", - заключил онколог. ​
Планшетный компьютер с программой на тему здоровье человека - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом
24 июня, 03:52
 
ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала