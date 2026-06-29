Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС, заявил Каприн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лечение онкологических заболеваний, включая применение современных и дорогостоящих технологий, доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий.
- Государство финансирует не только лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий, речь идет в том числе о современных и дорогостоящих технологиях, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Российская система здравоохранения обеспечивает лечение онкологических пациентов бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Причем речь идет не только о стандартной помощи, но и о современных и дорогостоящих технологиях", - сказал Каприн.
Он добавил, что государство финансирует не только само лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.
"Это крайне важно, поскольку своевременное выявление рецидива позволяет быстро подключить современные методы терапии и сохранять хорошие результаты лечения", - заключил онколог.