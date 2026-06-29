Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам по ОМС, заявил Каприн

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лечение онкологических заболеваний доступно россиянам бесплатно в рамках программы госгарантий, речь идет в том числе о современных и дорогостоящих технологиях, рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Он добавил, что государство финансирует не только само лечение, но и наблюдение пациентов после его завершения.