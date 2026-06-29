В Крыму отменили летнюю археологическую студенческую практику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Археологическую студенческую практику для первокурсников крымских вузов отменили в целях безопасности.
- Решение об отмене практики приняли крымские вузы.
- Археологическую практику традиционно организовывали на плато Мангуп-Кале, на некрополе у села Опушки и у античного некрополя Кыз-Аул.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Археологическую студенческую практику для студентов- первокурсников профильных направлений обучения в крымских вузах, которая традиционно проводится летом в местах археологических экспедиций, отменили в целях безопасности, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Студенческая практика для студентов – первокурсников крымских вузов в археологических экспедициях отменена в целях безопасности. Такое решение приняли крымские вузы", - сказал Майко.
Археологическую практику традиционно организовывают для студентов-первокурсников профильных направлений обучения Крымский федеральный университет, Крымский инженерно-педагогический университет и Севастопольский государственный университет. Археологические экспедиции проводятся на месте расположения столицы древневизантийского княжества Феодоро на плато Мангуп-Кале, на некрополе у села Опушки в Симферопольском районе, и у античного некрополя Кыз-Аул у села Яковенково под Керчью.