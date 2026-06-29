Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили летнюю археологическую студенческую практику - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 29.06.2026 (обновлено: 20:20 29.06.2026)
В Крыму отменили летнюю археологическую студенческую практику

Майко: в Крыму отменена летняя археологическая студенческая практика

© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана БальбекаАрхеологические раскопки в Крыму
Археологические раскопки в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана Бальбека
Археологические раскопки в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археологическую студенческую практику для первокурсников крымских вузов отменили в целях безопасности.
  • Решение об отмене практики приняли крымские вузы.
  • Археологическую практику традиционно организовывали на плато Мангуп-Кале, на некрополе у села Опушки и у античного некрополя Кыз-Аул.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Археологическую студенческую практику для студентов- первокурсников профильных направлений обучения в крымских вузах, которая традиционно проводится летом в местах археологических экспедиций, отменили в целях безопасности, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Студенческая практика для студентов – первокурсников крымских вузов в археологических экспедициях отменена в целях безопасности. Такое решение приняли крымские вузы", - сказал Майко.
Археологическую практику традиционно организовывают для студентов-первокурсников профильных направлений обучения Крымский федеральный университет, Крымский инженерно-педагогический университет и Севастопольский государственный университет. Археологические экспедиции проводятся на месте расположения столицы древневизантийского княжества Феодоро на плато Мангуп-Кале, на некрополе у села Опушки в Симферопольском районе, и у античного некрополя Кыз-Аул у села Яковенково под Керчью.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до сентября
23 июня, 13:42
 
Республика КрымРоссийская академия наукКрымский федеральный университетСевастопольский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала