В Крыму отменили летнюю археологическую студенческую практику

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Археологическую студенческую практику для студентов- первокурсников профильных направлений обучения в крымских вузах, которая традиционно проводится летом в местах археологических экспедиций, отменили в целях безопасности, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.