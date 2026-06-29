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Tenet Plus раскрыл характеристики модели L6 - РИА Новости, 29.06.2026
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18:05 29.06.2026
Tenet Plus раскрыл характеристики модели L6

Бренд Tenet Plus раскрыл характеристики своей первой модели L6

© АГР ХолдингTenet Plus L6
Tenet Plus L6 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© АГР Холдинг
Tenet Plus L6 . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл технические характеристики своей первой модели L6.
  • Кроссовер будет оснащен 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем, доступен с передним (147 л. с.) и полным (150 л. с.) приводом, а также с роботизированной коробкой передач.
  • Салон автомобиля оборудован цифровой приборной панелью с 8,8-дюймовым дисплеем и вертикальным экраном на 13,2 дюйма, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл технические характеристики своей первой модели кроссовера L6; машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель, версии с передним и полным приводом и роботизированную коробку передач, сообщили в пресс-службе бренда.
Бренд Tenet Plus создан российской компанией "АГР Холдинг", владеющей бывшими заводами Volkswagen в Калуге, а также Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге, совместно с китайской компанией Defetoo.
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"Tenet Plus L6 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем и предлагается российским клиентам с двумя типами привода - передним и полным", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в переднеприводной комплектации мощность двигателя составит 147 лошадиных сил и он будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для полного же привода предусмотрен более мощный турбодвигатель на 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 7-ступенчатая коробка передач "робот".
Салон оборудован цифровой приборной панелью с 8,8-дюймовым дисплеем и вертикальным экраном на 13,2 дюйма, в который встроен мультимедийный комплекс. Автомобиль поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
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