Tenet Plus раскрыл характеристики модели L6

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл технические характеристики своей первой модели кроссовера L6; машина получит 1,5-литровый бензиновый двигатель, версии с передним и полным приводом и роботизированную коробку передач, сообщили в пресс-службе бренда.

Там уточнили, что в переднеприводной комплектации мощность двигателя составит 147 лошадиных сил и он будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для полного же привода предусмотрен более мощный турбодвигатель на 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним будет работать 7-ступенчатая коробка передач "робот".