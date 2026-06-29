Коубек покинул пост тренера сборной Чехии после вылета с ЧМ-2026

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мирослав Коубек оставил должность главного тренера сборной Чехии после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

Сборная Чехии заняла последнее, четвертое место в группе A, набрав 1 очко. Команда уступила по очкам сборным Южной Кореи (3), ЮАР (4) и Мексики (9). Чехи проиграли южнокорейцам (1:2) и мексиканцам (0:3), а также сыграли вничью с южноафриканцами (1:1). Коубек стал вторым самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, выведя команду на стартовый матч в возрасте 74 лет и 9 месяцев. По этому показателю он уступил главному тренеру сборной Кюрасао Дику Адвокату.