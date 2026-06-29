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Коубек покинул пост тренера сборной Чехии после вылета с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
20:43 29.06.2026
Коубек покинул пост тренера сборной Чехии после вылета с ЧМ-2026

Коубек покинул пост тренера сборной Чехии после вылета с ЧМ по футболу

© Фото : Соцсети командыМирослав Коубек
Мирослав Коубек - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Соцсети команды
Мирослав Коубек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирослав Коубек оставил должность главного тренера сборной Чехии после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.
  • Сборная Чехии заняла последнее, четвертое место в группе A, набрав 1 очко.
  • Коубек стал вторым самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, выведя команду на стартовый матч в возрасте 74 лет и 9 месяцев.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мирослав Коубек оставил должность главного тренера сборной Чехии после того, как команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
"Хочу поблагодарить президента ассоциации Давида Трунду и исполнительный комитет FACR за оказанное мне доверие. Также благодарю Павла Недведа за сотрудничество всех членов тренерского штаба и сотрудников ассоциации за их огромную самоотдачу и прежде всего игроков. Для меня было большой честью возглавлять сборную Чехии. Сожалею, что, получив ценный опыт на чемпионате мира, я не смогу реализовать конкретные и четкие планы, которые у меня были в отношении дальнейшей работы с национальной командой", - заявил Коубек.
Сборная Чехии заняла последнее, четвертое место в группе A, набрав 1 очко. Команда уступила по очкам сборным Южной Кореи (3), ЮАР (4) и Мексики (9). Чехи проиграли южнокорейцам (1:2) и мексиканцам (0:3), а также сыграли вничью с южноафриканцами (1:1). Коубек стал вторым самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу, выведя команду на стартовый матч в возрасте 74 лет и 9 месяцев. По этому показателю он уступил главному тренеру сборной Кюрасао Дику Адвокату.
Коубек возглавлял сборную Чехии с декабря 2025 года. Ранее он работал в ряде клубов, включая "Викторию" (Пльзень), "Богемианс" и пражскую "Спарту".
Главный тренер сборной Чехии по футболу Мирослав Коубек - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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