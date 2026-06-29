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Си Цзиньпин призвал поддерживать сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2026
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08:48 29.06.2026 (обновлено: 08:50 29.06.2026)
Си Цзиньпин призвал поддерживать сотрудничество с Белоруссией

Си Цзиньпин: КНР и Белоруссия должны поддерживать стратегическое взаимодействие

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости поддерживать стратегическое взаимодействие и продвигать развитие двусторонних отношений между Пекином и Минском.
  • В понедельник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Пекин и Минск должны поддерживать стратегическое взаимодействие, продвигать развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В понедельник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Китай и Белоруссия должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Китай поддерживает Белоруссию в защите ее независимости, заявил Си Цзиньпин
08:43
 
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