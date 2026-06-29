Си Цзиньпин призвал поддерживать сотрудничество с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости поддерживать стратегическое взаимодействие и продвигать развитие двусторонних отношений между Пекином и Минском.
- В понедельник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Пекин и Минск должны поддерживать стратегическое взаимодействие, продвигать развитие двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В понедельник в Пекине состоялась встреча Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Китай и Белоруссия должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.