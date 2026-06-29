Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия — «железные друзья», чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и укрепляются.

Си Цзиньпин подчеркнул, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.

Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия - железные друзья, чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и укрепляются.

"Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты", - сказал лидер КНР на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Пекин с рабочим визитом. Его слова приводит агентство Белта

Си Цзиньпин подчеркнул, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик, а в международных делах стороны также постоянно находятся в плотном контакте. Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.