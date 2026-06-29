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Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом - РИА Новости, 29.06.2026
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09:01 29.06.2026 (обновлено: 09:02 29.06.2026)
Си Цзиньпин назвал Белоруссию железным другом

Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия — «железные друзья», чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и укрепляются.
  • Си Цзиньпин подчеркнул, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.
  • Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Белоруссия - железные друзья, чьи отношения выдержали любые испытания международной турбулентности и укрепляются.
"Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты", - сказал лидер КНР на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Пекин с рабочим визитом. Его слова приводит агентство Белта.
Си Цзиньпин подчеркнул, что белорусско-китайские отношения переживают исторический пик, а в международных делах стороны также постоянно находятся в плотном контакте. Он обратил внимание, что Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство.
"Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам", - обратился Си Цзиньпин к Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае
06:23
 
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