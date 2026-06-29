Политолог прокомментировал открытие бюста Мазепы в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский открыл бюст Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре и анонсировал установку памятника ему в Киеве.
- Политолог Василь Вакаров заявил, что действия Зеленского подчеркивают фальшивость и временность основных символов власти и государственности на Украине.
- Вакаров отметил, что в современной Украине все спорное и временное: конституция, облики, президенты, герои.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, открыв бюст изменника и клятвопреступника Иваны Мазепы и анонсируя установку ему памятника в Киеве, подчеркнул фальшивость и временность основных символов власти и государственности на Украине, заявил РИА Новости политолог, член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров.
"Владимир Зеленский отметил День конституции, а заодно на территории Киево-Печерской лавры открыл бюст клятвопреступнику и изменнику Ивану Мазепе, ставшему в нынешней Украине еще одним представителем национального "пантеона героев", - отметил Вакаров.
Он напомнил, что бывший гетман уже увековечен на 10-гривневой купюре, правда, на Украине спорят о том, что это облик не Мазепы, а Орлика (автора первой конституции).
"В нынешней Украине все вот такое ненастоящее, временное и спорное: конституция, облики, президенты, герои", - добавил Вакаров.
Мазепа в 1687-1704 годах был гетманом войска Запорожского, управлял левобережной Украиной и Киевом. Во время Северной войны, в 1708 году, переметнулся на сторону Швеции, за что в том же году был предан анафеме Русской православной церковью. После поражения Швеции в Полтавской битве бежал в Османскую империю, где и скончался.