Агент отреагировал на слухи о возможном переходе Яшкина в "Спартак"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина, сообщил РИА Новости, что сторона форварда не ведет переговоры с московским "Спартаком" о контракте.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Яшкин может продолжить карьеру в стане "красно-белых".
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"Переговоры со "Спартаком" не ведем. Не могу судить, откуда такая информация", - сказал Чистяков.
Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. На данный момент форвард является свободным агентом. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Яшкин выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".
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