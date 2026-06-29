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Агент отреагировал на слухи о возможном переходе Яшкина в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Хоккей
 
19:17 29.06.2026 (обновлено: 19:18 29.06.2026)
Агент отреагировал на слухи о возможном переходе Яшкина в "Спартак"

Агент Яшкина: мы не ведем переговоры со "Спартаком"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДмитрий Яшкин
Дмитрий Яшкин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего Дмитрия Яшкина, сообщил РИА Новости, что сторона форварда не ведет переговоры с московским "Спартаком" о контракте.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Яшкин может продолжить карьеру в стане "красно-белых".
«
"Переговоры со "Спартаком" не ведем. Не могу судить, откуда такая информация", - сказал Чистяков.
Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. На данный момент форвард является свободным агентом. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Яшкин выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".
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ХоккейКХЛ 2025-2026Ак БарсДмитрий ЯшкинХК Спартак (Москва)
 
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