Агент отреагировал на слухи о возможном переходе Яшкина в "Спартак"

Яшкину 33 года. Его последним клубом был казанский "Ак Барс", за который он выступал с 2023 года. На данный момент форвард является свободным агентом. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Яшкин выступал за московское "Динамо" и петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) чех с российским гражданством играл за "Сент-Луис Блюз", "Вашингтон Кэпиталз" и "Аризону Койотис".