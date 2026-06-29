"Барселона" рассматривает возможность трансфера Кейна

Форвард в составе сборной Англии принимает участие в мировом первенстве 2026 года. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места группы L и 1 июля сыграют в 1/16 финала с командой ДР Конго. На турнире нападающий забил три гола в трех матчах.

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 51 матч во всех турнирах и забил 61 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.