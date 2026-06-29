"Барселона" рассматривает возможность трансфера Кейна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский футбольный клуб "Барселона" связался с представителями Гарри Кейна по поводу возможного трансфера.
- Представители футболиста не стали развивать переговоры с "Барселоной", так как игрок доволен положением в "Баварии".
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" связался с представителями капитана сборной Англии и нападающего мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна по поводу возможного трансфера, сообщает Daily Mail.
По информации издания, стороны обсудили возможность подписания контракта. Испанский клуб намерен вернуться к этому вопросу после завершения выступления Кейна на чемпионате мира. При этом представители футболиста не стали развивать переговоры с "Барселоной", а сам игрок доволен положением в "Баварии".
Форвард в составе сборной Англии принимает участие в мировом первенстве 2026 года. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места группы L и 1 июля сыграют в 1/16 финала с командой ДР Конго. На турнире нападающий забил три гола в трех матчах.
Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 51 матч во всех турнирах и забил 61 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
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