Сборная Канады обыграла ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

Мяч забил Стивен Эуштакиу на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Открывшая плей-офф встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира. Мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Стивен Эуштакиу.

Свой дебютный матч на текущем чемпионате провел защитник сборной Канады и немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис, который восстановился от травмы и вышел на замену на 75-й минуте, получив капитанскую повязку.

Обе команды впервые вышли из группы на чемпионате мира. Возглавляющий сборную ЮАР Хуго Брос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф турнира (74 года 2 месяца 17 дней). Матч стал первым в истории мировых первенств, когда хозяева турнира играли не в своей стране.

В 1/8 финала сборная Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды - Марокко.