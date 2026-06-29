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Сборная Канады обыграла ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
00:00 29.06.2026 (обновлено: 00:09 29.06.2026)
Сборная Канады обыграла ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Канады по футболу обыграла ЮАР и впервые вышла в 1/8 финала ЧМ

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаФутболисты сборных Канады и ЮАР
Футболисты сборных Канады и ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.
  • Мяч забил Стивен Эуштакиу на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Открывшая плей-офф встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира. Мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил Стивен Эуштакиу.
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
ЮАР
0 : 1
Канада
90‎’‎ • Стивен Эуштакиу
Календарь Турнирная таблица История встреч
Свой дебютный матч на текущем чемпионате провел защитник сборной Канады и немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис, который восстановился от травмы и вышел на замену на 75-й минуте, получив капитанскую повязку.
Обе команды впервые вышли из группы на чемпионате мира. Возглавляющий сборную ЮАР Хуго Брос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф турнира (74 года 2 месяца 17 дней). Матч стал первым в истории мировых первенств, когда хозяева турнира играли не в своей стране.
В 1/8 финала сборная Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды - Марокко.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Постер ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Назван лучший игрок матча Канады и ЮАР на ЧМ
00:08
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Стивен ЭуштакиуАльфонсо ДэвисБавария
 
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