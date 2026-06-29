"Провалился в бездну". США предали стратегического союзника

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном ударило не только по военным планам Израиля, но и по авторитету премьера Биньямина Нетаньяху. Правящая коалиция спорит о том, как реагировать на заявления Трампа, а оппозиция соревнуется в издевательствах над министрами. Что происходит и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.

Роковое обещание

Нетаньяху намерен возглавить партию "Ликуд" и привести ее к победе на парламентских выборах в октябре. Трамп, впрочем, сообщил, что у него есть сомнения на этот счет. "У него была потрясающая карьера. Но хочет ли он продолжать? Ведь он премьер-министр военного времени", — заметил президент США.

© AP Photo / Ronen Zvulun Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo / Ronen Zvulun Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Напомним: Нетаньяху впервые стал премьер-министром в 1996 году. В общей сложности он правит 18 лет — для Израиля это рекорд. Нынешнее правительство было сформировано в 2022-м на основе коалиции "Ликуд" с несколькими крайне правыми ультраортодоксальными партиями.

Последние несколько месяцев партия Нетаньяху строила политику на исключительно доверительных и дружеских отношениях между своим лидером и Трампом. Премьер-министр называл американского президента истинным другом Израиля, нахваливал его за войну с Ираном, за оправдание действий ЦАХАЛ в секторе Газа и Ливане. Трамп отвечал взаимностью — в том числе требовал от израильского правосудия прекратить уголовное преследование Нетаньяху по делам о коррупции, из-за которых премьер может сесть в тюрьму на десять лет. Однако по мере продвижения переговоров между Вашингтоном и Тегераном ситуация стала меняться.

Нетаньяху убеждал Трампа, что в компромиссах с Ираном нет никакого смысла. Напротив, с точки зрения израильских властей, продолжение блокады и военной операции в Ливане в обозримой перспективе должно было привести к стратегическому поражению исламской республики.

"Биби объяснял президенту, почему тот должен нанести тот или иной удар и почему израильская разведка знает, как и когда это сделать, а президент слушал. Разговоры, как правило, об одном и том же", — рассказал The Wall Street Journal информированный источник.

Но Трамп к израильскому премьеру не прислушался. Наоборот, начал обвинять в бессмысленной эскалации конфликта. В разговорах с советниками президент признавался, что с Нетаньяху невозможно договориться: мол, тот хочет "всех бомбить", передает WSJ.

В итоге премьер-министра Израиля заранее не оповестили о содержании американо-иранского меморандума. Нетаньяху увидел текст, и у него началась истерика, сообщил Axios израильский источник. Премьер в том числе испугался, что пункт об остановке боевых действий на всех фронтах, включая ливанский, ударит по перспективам "Ликуд" на парламентских выборах. Избиратели могут решить, что "истинный друг" фактически легитимирует влияние Тегерана на Бейрут и ограничивает внешнюю политику Израиля, что совершенно неприемлемо.

© AP Photo / Chip Somodevilla Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете © AP Photo / Chip Somodevilla Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете

Последовавшее заявление представителей Белого дома усугубило ситуацию. "Трамп — единственный глава государства во всем мире, который в данный момент сочувствует Израилю. <…> Я хочу сказать кое-что тем членам израильского кабинета, которые критикуют США: за последние три месяца две трети оборонительных вооружений, защищающих вашу страну, были произведены американскими предприятиями и профинансированы за счет американских налогоплательщиков. <…> Всем, кто считает, что главная проблема — это президент Трамп, пора проснуться и увидеть реальное положение дел в собственной стране", — подчеркнул вице-президент Джей Ди Вэнс.

Идеальный шторм

Внутри правящей коалиции и без этого удара извне разрастался кризис. Так, Нетаньяху не смог собрать достаточно голосов депутатов в поддержку закона о яслях, позволяющего израильтянам бесплатно отдавать детей в детские сады. Сейчас такая возможность есть только у семей, где отец не уклоняется от службы в армии. Инициативу лоббируют религиозные ортодоксы, которые входят в правящую коалицию, а их ультраправым союзникам это не нравится. В результате ортодоксы отказались поддерживать любые коалиционные предложения, пока их требование не выполнят.

© REUTERS / Ayal Margolin Флаги Израиля и Ливана на контрольно-пропускном пункте в Метуле © REUTERS / Ayal Margolin Флаги Израиля и Ливана на контрольно-пропускном пункте в Метуле

Параллельно на правительство обрушилась критика со стороны оппозиции. В частности, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля и лидер партии "Честно!" Гади Айзенкот, который не скрывает желания стать следующим премьер-министром, заявил, что еврейское государство провалилось в бездну между "пустыми обещаниями" Нетаньяху и американо-иранским меморандумом. Бывший замначальника Генштаба ЦАХАЛ, глава партии "Демократы" Яир Голан отметил, что Нетаньяху стоял в стороне, пока американские и иранские дипломаты стирали "выдающиеся военные достижения Израиля".

По данным израильского 13-го канала, "Ликуд" пока остается самой популярной партией и по итогам парламентских выборов может получить 22 депутатских мандата. Однако вместе с нынешними партнерами по коалиции у партии Нетаньяху будет всего 47 мест, в то время как для правящей коалиции нужно 61.

© AP Photo / Ariel Schalit Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы © AP Photo / Ariel Schalit Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы

Наиболее популярными оппозиционными силами 13-й канал назвал "Честно!" (может получить 20 мандатов), блок "Вместе" (17 мандатов), "Демократы" и "Наш дом Израиль" (по 11 мандатов). Блок ХАДАШ-ТААЛ, который опирается не только на еврейских, но и на арабских избирателей, претендует на шесть мандатов. Арабская партия РААМ и "Религиозный сионизм" балансируют на грани избирательного барьера, но, преодолев его, могут получить по четыре места в парламенте.

В свою очередь, 12-й канал сообщил, что 59% жителей Израиля не хотят, чтобы Нетаньяху вновь выдвигался на пост премьера. Противоположного мнения придерживаются 33%, еще восемь процентов не определились.

На опыте

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что Нетаньяху был так окрылен победами над Сирией, ХАМАС и "Хезболлой", что не задумываясь ввязался в войну с Ираном. И в результате загнал себя в сложное положение — цели операции не достигнуты, Тегеран может стать еще сильнее, чем прежде, и израильская оппозиция обвиняет в этом премьера.

© REUTERS / Stringer Дым на месте израильского удара в Ливане © REUTERS / Stringer Дым на месте израильского удара в Ливане

"Нетаньяху заявляет, что он единственный человек в Израиле, способный уберечь страну от надвигающейся угрозы. Между тем его противники утверждают, что он сам создал проблему, которую теперь пытается решить. Тем не менее его рано списывать со счетов. Во-первых, Нетаньяху все-таки готовы поддержать крайне правые, а их в израильском обществе довольно много. Во-вторых, еще неизвестно, что через несколько месяцев станет с меморандумом. Срыв переговоров и возобновление боевых действий, вероятно, поднимет рейтинг Нетаньяху", — отметил Долгов.

Эксперт уверен: лидер "Ликуд" будет отчаянно бороться за власть, поскольку поражение на выборах означает для него завершение политической карьеры. А без нее он вообще свою жизнь не представляет.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильтяне, выступающие против судебной реформы, собрались на площади напротив здания кнессета в Иерусалиме © AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильтяне, выступающие против судебной реформы, собрались на площади напротив здания кнессета в Иерусалиме

"В СМИ уже появились сообщения о том, что Трамп начал налаживать контакты с израильской оппозицией. Таким образом, Вашингтон якобы надеется, что Нетаньяху проиграет парламентские выборы и у Израиля появится более сговорчивый премьер-министр. Правда, до сих пор поддержка Трампа не была гарантией успеха для западных политиков. К примеру, в Канаде, Венгрии и Румынии его фавориты проиграли. В конце концов, "Ликуд" остается самой популярной партией в Израиле, а значит, у Нетаньяху будет право первым попытаться сформировать правящую коалицию", — отметил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк.