Гасанова впервые в карьере вышла во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу в первом круге Уимблдона.
- Гасанова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счетом 6:3, 6:1.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу в первом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга Гасанова обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счетом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
В следующем раунде Гасанова сыграет с японкой Наоми Осакой (14-й номер посева).
Гасановой 27 лет. Она одержала первую победу в карьере в основной сетке турнира Большого шлема. Ранее она квалифицировалась в основную сетку "Ролан Гаррос" в 2022 году в статусе лаки-лузера и уступила в первом круге.
В другом матче чешка Катерина Синякова (32) обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:4, 6:4. Также представляющая Австрию Анастасия Потапова (27) уступила испанке Джессике Боусас Манейро - 2:6, 3:6.