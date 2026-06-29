Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Южной Кореи Ли Чже Мен поручил министерству культуры, спорта и туризма расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу.
- Глава государства выразил уверенность в том, что причиной провала стали неправильные назначения, фаворитизм и назначение некомпетентных специалистов.
- Ли Чже Мен считает, что за провал сборной страны на этапе квалификации на турнир несет ответственность неправильная кадровая и финансовая политика.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил министерству культуры страны расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу.
"Я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата. В конце концов, еще раз доказано, что кадры – это все", — написал он в соцсети Х.
Глава государства выразил уверенность в том, что всему виной неправильные назначение, фаворитизм и назначение некомпетентных специалистов. По его словам, за провал сборной страны на этапе квалификации на турнир несет неправильная кадровая и финансовая политика, при которой деньги налогоплательщиков расходуются нецелевым образом.
"Я прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно изучить точные обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать всесторонние меры по предотвращению повторения подобных случаев и улучшению ситуации", — заключил Ли Чже Мён.
Вчера тренер Сборной Южной Кореи Хон Мен Бо объявил об уходе с поста главного тренера сборной после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
Сборная Южной Кореи набрала три очка и заняла третье место в группе А с командами Мексики (9 очков), ЮАР (4) и Чехии (1). Южнокорейцы обыграли чехов в первом туре (2:1), а затем уступили мексиканцам (0:1) и южноафриканцам (0:1).