Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Южной Кореи Ли Чже Мен поручил министерству культуры, спорта и туризма расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу.

Глава государства выразил уверенность в том, что причиной провала стали неправильные назначения, фаворитизм и назначение некомпетентных специалистов.

Ли Чже Мен считает, что за провал сборной страны на этапе квалификации на турнир несет ответственность неправильная кадровая и финансовая политика.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чже Мён поручил министерству культуры страны расследовать причины провала сборной на чемпионате мира по футболу.

"Я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата. В конце концов, еще раз доказано, что кадры – это все", — написал он в соцсети Х

Глава государства выразил уверенность в том, что всему виной неправильные назначение, фаворитизм и назначение некомпетентных специалистов. По его словам, за провал сборной страны на этапе квалификации на турнир несет неправильная кадровая и финансовая политика, при которой деньги налогоплательщиков расходуются нецелевым образом.

"Я прошу министерство культуры, спорта и туризма тщательно изучить точные обстоятельства этого инцидента, проанализировать его причины и разработать всесторонние меры по предотвращению повторения подобных случаев и улучшению ситуации", — заключил Ли Чже Мён.

Вчера тренер Сборной Южной Кореи Хон Мен Бо объявил об уходе с поста главного тренера сборной после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.