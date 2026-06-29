Мбаппе и Дембеле унизят унылых шведов? Франция врывается в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции сыграет с командой Швеции в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Отряд Килиана Мбаппе прошелся катком по всем своим соперникам по группе, а теперь готов сделать то же самое со скандинавами на старте плей-офф.

Путь к плей-офф

Сборная Франции стала одной из трех команд на ЧМ-2026, которая по итогам группового этапа турнира обошлась без потерь. Подопечные Дидье Дешама выиграли все три матча и с девятью очками уверенно возглавили турнирную таблицу группы I. "Трехцветные" поочередно расправились с командами Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1). Французы также стали одной из самых результативных команд групповой стадии мундиаля. Вместе с ними по десять мячей в своих группах забили немцы и голландцы. При этом подопечные Дешама за этот отрезок пропустили всего лишь два мяча, тогда как те же Германия и Нидерланды — по четыре.

Чемпионы ЧМ-2018 и финалисты ЧМ-2022 на текущий момент полностью подтверждают статус одних из главных фаворитов этого турнира, в дополнение к этому лидеры сборной соответствуют своим званиям. В том числе и Килиан Мбаппе.

Пока в интернете над звездным французом не прекращаются шутки об его образе "диктатора", Мбаппе решает — в его активе четыре гола в трёх матчах, а по числу результативных баллов на этом турнире (6) он делит лидерство с самим Лионелем Месси. Кроме Килиана во французской сборной зажигают и такие звезды, как Усман Дембеле (4 гола с учетом хет-трика в матче против Норвегии) и Майкл Олисе (с тремя голевыми передачами он — лучший ассистент команды).

© REUTERS / Jeenah Moon Килиан Мбаппе и Усман Дембеле © REUTERS / Jeenah Moon Килиан Мбаппе и Усман Дембеле

Сборная Швеции такой эффективностью и мощью похвастать не может. ЧМ-2026 складывается для команды Грэма Поттера весьма серо. После крупной победы над одним из слабейших участников чемпионата Тунисом (5:1) шведы без шансов проиграли голландцам (1:5) и сыграли вничью с Японией (1:1). Их встреча с японцами уже вошла в историю этого мундиаля, как один из самых невыразительных и скучных матчей, а также объектом шуток якобы о ее договорном характере.

Накануне матча третьего тура группового этапа Японию и Швецию полностью устраивала ничья для выхода в плей-офф. Ее команды и оформили, забив по одному мячу в первой половине второго тайма. Сам матч прошел с минимальным количеством интересных и опасных моментов, а самым активным игроком на поле был Энтони Эланга. Шведский нападающий не просто стал автором гола, который принес его команде путевку в 1/16 финала ЧМ-2026, но и подарил футбольной общественности новый интернет-мем. Пока вся шведская сборная бурно радовалась ничьей, Эланга после финального свистка пребывал в печали — он не до конца разобрался в регламенте турнира и подумал, что Швеция не смогла пробиться в плей-офф.

Прогноз

Сборная Франции называется неоспоримым фаворитом противостояния с командой Швеции. В пользу "трехцветных" говорит все: статистика, класс, мастерство, статус, логика. И пусть в отдельно взятом матче может произойти что угодно, шанс возникновения сенсации в этой паре минимален.

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.30 на победу французов в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех шведов в основное время встречи имеет коэффициент 10.00, их проход в 1/8 финала — 6.00. предлагает коэффициент 1.30 на победу французов в основное время и 1.13 на их проход в следующий раунд. Успех шведов в основное время встречи имеет коэффициент 10.00, их проход в 1/8 финала — 6.00.

© REUTERS / Claudia Greco Килиан Мбаппе © REUTERS / Claudia Greco Килиан Мбаппе

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