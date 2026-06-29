Эрдоган заявил о переломном моменте для евроатлантической безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что евроатлантическая безопасность переживает переломный этап.

По его мнению, конфликты и кризисы на восточных и юго-восточных границах НАТО требуют пересмотра подходов к обеспечению безопасности.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, одной из ключевых тем встречи станет укрепление оборонного потенциала альянса.

АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Евроатлантическая безопасность переживает переломный этап, а происходящие на восточных и юго-восточных рубежах НАТО конфликты и кризисы требуют пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Евроатлантическая безопасность переживает исторический переломный момент. Войны, кризисы, терроризм и нелегальная миграция на восточных и юго-восточных границах нашего альянса требуют переосмысления нашего понимания безопасности", - сказал Эрдоган , выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО

По словам турецкого лидера, прежние модели и устоявшиеся представления постепенно утрачивают актуальность, однако пока неясно, какие механизмы придут им на смену.

Эрдоган отметил, что мир вступил в период высокой неопределенности, когда напряженность растет, стабильность уступает место конфликтам, а международная обстановка становится все менее предсказуемой.

Президент Турции добавил, что происходящие изменения требуют выработки новых подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.