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Эрдоган заявил о переломном моменте для евроатлантической безопасности - РИА Новости, 29.06.2026
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13:41 29.06.2026 (обновлено: 13:45 29.06.2026)
Эрдоган заявил о переломном моменте для евроатлантической безопасности

Эрдоган: конфликты на восточных рубежах НАТО требуют пересмотра подходов альянса

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что евроатлантическая безопасность переживает переломный этап.
  • По его мнению, конфликты и кризисы на восточных и юго-восточных границах НАТО требуют пересмотра подходов к обеспечению безопасности.
  • Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля, одной из ключевых тем встречи станет укрепление оборонного потенциала альянса.
АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Евроатлантическая безопасность переживает переломный этап, а происходящие на восточных и юго-восточных рубежах НАТО конфликты и кризисы требуют пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Евроатлантическая безопасность переживает исторический переломный момент. Войны, кризисы, терроризм и нелегальная миграция на восточных и юго-восточных границах нашего альянса требуют переосмысления нашего понимания безопасности", - сказал Эрдоган, выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.
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По словам турецкого лидера, прежние модели и устоявшиеся представления постепенно утрачивают актуальность, однако пока неясно, какие механизмы придут им на смену.
Эрдоган отметил, что мир вступил в период высокой неопределенности, когда напряженность растет, стабильность уступает место конфликтам, а международная обстановка становится все менее предсказуемой.
Президент Турции добавил, что происходящие изменения требуют выработки новых подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станет дальнейшее укрепление оборонного потенциала альянса, увеличение военных расходов стран-членов и вопросы коллективной безопасности.
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