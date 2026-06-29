Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, рассказала о подготовке к экзаменам

"Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. <…> Активно готовиться к экзаменам я стала в начале 11-го класса, старалась заниматься каждый день, но в то же время находила время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и занятий своим хобби", — сказала она журналистам.