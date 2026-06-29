Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, рассказала о подготовке к экзаменам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученица московской школы № 1409, которая сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, рассказала, что долго и усердно шла к этому результату.
- Активно готовиться к экзаменам она стала в начале 11-го класса.
- Будущую профессию выпускница хотела бы связать с физикой и химией.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Екатерина Малкова из столичной школы № 1409, сдавшая ЕГЭ на максимальные 500 баллов, рассказала об усердной подготовке к испытаниям.
"Мне кажется, что 500 баллов — это сочетание множества факторов. В первую очередь это долгая и усердная подготовка. <…> Активно готовиться к экзаменам я стала в начале 11-го класса, старалась заниматься каждый день, но в то же время находила время для отдыха, общения с друзьями, прогулок и занятий своим хобби", — сказала она журналистам.
Малкова получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый случай за всю 25-летнюю историю единого государственного экзамена, когда кому-то удалось достичь максимального результата.
Будущую профессию выпускница хотела бы связать с точными науками. Она выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.