"Не дождетесь". Чем сейчас занимается главная красотка российского спорта

Одна из самых титулованных российских пловчих продолжает отчаянно сражаться за возможность попадания на Олимпийские игры. Юлия Ефимова уже трижды становилась призером Игр и множество раз побеждала на чемпионатах мира и Европы. К тому же ее лицо часто становилось символом нашего спорта. В последние году у спортсменки были определенные сложности с отбором на крупные турнире, но сейчас, похоже, на настроена весьма серьезно ради того, чтобы красиво завершить карьеру на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Возраст не преграда

Ефимова в 2010-х годах была, пожалуй, главной пловчихой страны и по результатам, и по ажиотажу вокруг ее личности. Взять ту же Олимпиаду в Рио, куда она каким-то чудом прорвалась и стала там двукратным серебряным призером. Несмотря на подозрения в нарушении антидопинговых правил и множественный негатив со стороны ряда западных соперниц. В Токио она уже не сумела побороться за медали, а на Игры в Париже в 2024 году попасть было практически нереально из-за политических санкций.

Вообще Юлия уже долгое время живет в США, где активно тренируется и работает. При этом свои корни Ефимова и не думает забывать. Чемпионка регулярно приезжает в Россию не только на соревнования, но и просто встретиться с родными, друзьями и качественно провести время. На играх в Лос-Анджелесе ей будет 36 лет - солидный возраст для плавания, но амбиции и талант россиянки позволяют рассчитывать на достойные показатели даже в таких условиях.

Именно для этого Юлия и приехала в Казань в июне этого года, чтобы принять участие в чемпионате России. На этом турнире она удивила многих и, вероятно, даже саму себя. На стометровке Ефимова опередила таких звезд мирового плавания, как Евгения Чикунова и Ника Годун. А это уже было очень серьезно! Тем не менее, Юлия не выполнила норматив на чемпионат Европы на этой дистанции, однако выполнила показатели на 50 метрах, так что на европейское первенство Ефимова в любом случае отправится.

© Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой Юлия Ефимова © Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой Юлия Ефимова

Есть большая цель на ОИ

После завершения турнира россиянка шутила в беседе с журналистами, что завершение ее карьеры откладывается. Дело в том, что Юлия многократно заявляла, что задумывается о том, чтобы закончить с профессиональным спортом, но теперь у нее не остается других вариантов, кроме как продолжать выступать вплоть до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. На вопрос РИА Новости о завершении карьеры она ответила следующим образом.

« ""Да, к сожалению буду продолжать. Не дождетесь", - иронично высказалась чемпионка.

К тому же Международная федерация водных видов спорта теперь допускает россиян с флагом и гимном, поэтому у Ефимовой не остается никаких преград для того, чтобы соревноваться с лучшими спортсменами на планете. Она это умеет делать лучше многих, а уж с психологией Юлия точно справится.

Безусловно, ей порой приходится непросто из-за того, что расходы на тренировки и выступления зачастую превышают доходы. В этом контексте ей помогают спонсоры и Федерация плавания России, так что до Олимпиады в США Ефимова точно найдет средства и мотивацию. Главная спортивная красотка страны заслужила, чтобы красиво завершить карьеру, а долгожданное золото Игр будет для нее невероятным стимулов продуктивно провести ближайшие два года.