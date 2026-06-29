Америка изъяла более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Противодействие беспилотникам является приоритетом ФБР в рамках обеспечения безопасности чемпионата.

Временные ограничения полетов над стадионами и площадками для болельщиков введены на территории США во время ЧМ-2026.

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США изъяли свыше 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель.

ФБР ранее заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.

соцсети Х. "На сегодняшний день, работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства (в местах проведения ЧМ - ред.)", - написал Патель

Он добавил, что только за воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, а еще семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.