Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранительные органы США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.
- Противодействие беспилотникам является приоритетом ФБР в рамках обеспечения безопасности чемпионата.
- Временные ограничения полетов над стадионами и площадками для болельщиков введены на территории США во время ЧМ-2026.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США изъяли свыше 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель.
ФБР ранее заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.
Он добавил, что только за воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, а еще семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов. В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.