Рейтинг@Mail.ru
Америка изъяла более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:35 29.06.2026 (обновлено: 12:28 29.06.2026)
Америка изъяла более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026

Директор ФБР заявил об изъятии свыше 400 дронов в местах проведения ЧМ-2026

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу.
  • Противодействие беспилотникам является приоритетом ФБР в рамках обеспечения безопасности чемпионата.
  • Временные ограничения полетов над стадионами и площадками для болельщиков введены на территории США во время ЧМ-2026.
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США изъяли свыше 400 дронов в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу, заявил директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель.
ФБР ранее заявило РИА Новости, что противодействие беспилотникам является приоритетом ведомства в рамках обеспечения безопасности чемпионата. На всех объектах проведения мероприятия установлены средства обнаружения, отслеживания и нейтрализации угроз, сообщило ведомство.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ
13 июня, 08:54
"На сегодняшний день, работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства (в местах проведения ЧМ - ред.)", - написал Патель в соцсети Х.
Он добавил, что только за воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, а еще семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи принимают 11 городов. В конце мая федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о введении совместно с министерством внутренней безопасности и министерством юстиции временных ограничений полетов над стадионами, принимающими матчи ЧМ-2026, и площадками для болельщиков на территории страны.
Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Суперкомпьютер Opta назвал нового фаворита ЧМ перед началом плей-офф
28 июня, 14:54
 
ФутболСШАМайамиКанадаКэш ПательФБРМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Япония
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
    666
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Линетт
    М. Андреева
    54
    76
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нидерланды
    Марокко
    1
    2
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
  • Футбол
    01.07 00:00
    Франция
    Швеция
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала