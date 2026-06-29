Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от российской энергии

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров из-за отказа от российской энергии.

В Европе установилась аномально жаркая погода, температура воздуха поднимается до 40 градусов и выше.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне рекордной жары в Европе напомнил о том, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии и теперь они не могут позволить себе работу кондиционеров.

В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднимается к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее.

"В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии", — написал Дмитриев в соцсети Х

Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако эта мера не затронула этажи, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие еврокомиссары. Как отметила газета, сотрудники Еврокомисии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".