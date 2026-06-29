Белявский снялся с чемпионата России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Давид Белявский не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы.
- Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.
- Давид Белявский вместе с тренерским штабом сборной принял решение снять его с чемпионата России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы.
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.
"На предстоящем чемпионате России я очень хотел пройти многоборье, чтобы порадовать всех болельщиков, семью, друзей, да и самого себя. Но, к сожалению, желание и реальность не всегда совпадают. Подготовка вышла скомканной, поэтому у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму. В нынешних обстоятельствах я посчитал, что рисковать и, возможно, усугубить ситуацию не имеет смысла. Поэтому мы с тренерским штабом сборной приняли решение снять меня с чемпионата России", - приводит слова Белявского Telegram-канал "Спортивная гимнастика России".
Белявскому 34 года. Помимо золота Олимпиады 2020 года, в его активе также серебро и бронза Игр 2016 года. Также он является чемпионом мира 2019 года и семикратным чемпионом Европы.