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Белявский снялся с чемпионата России - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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11:59 29.06.2026 (обновлено: 12:14 29.06.2026)
Белявский снялся с чемпионата России

Гимнаст Давид Белявский снялся с чемпионата России из-за небольшой травмы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДавид Белявский
Давид Белявский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Давид Белявский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Давид Белявский не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы.
  • Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.
  • Давид Белявский вместе с тренерским штабом сборной принял решение снять его с чемпионата России.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы.
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.
"На предстоящем чемпионате России я очень хотел пройти многоборье, чтобы порадовать всех болельщиков, семью, друзей, да и самого себя. Но, к сожалению, желание и реальность не всегда совпадают. Подготовка вышла скомканной, поэтому у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму. В нынешних обстоятельствах я посчитал, что рисковать и, возможно, усугубить ситуацию не имеет смысла. Поэтому мы с тренерским штабом сборной приняли решение снять меня с чемпионата России", - приводит слова Белявского Telegram-канал "Спортивная гимнастика России".
Белявскому 34 года. Помимо золота Олимпиады 2020 года, в его активе также серебро и бронза Игр 2016 года. Также он является чемпионом мира 2019 года и семикратным чемпионом Европы.
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