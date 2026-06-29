Белявский снялся с чемпионата России

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.

Белявскому 34 года. Помимо золота Олимпиады 2020 года, в его активе также серебро и бронза Игр 2016 года. Также он является чемпионом мира 2019 года и семикратным чемпионом Европы.