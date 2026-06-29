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Четыре жителя Ставрополья получили сроки за участие в мятеже в Дагестане - РИА Новости, 29.06.2026
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18:24 29.06.2026
Четыре жителя Ставрополья получили сроки за участие в мятеже в Дагестане

Четырем жителям Ставрополья дали от 13 до 19 лет за участие в мятеже в Дагестане

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо жителей Ставрополья получили сроки от 13 до 19 лет за преступления, совершенные в августе 1999 года в Дагестане.
  • Они участвовали в вооруженном мятеже и посягнули на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Четверо жителей Ставрополья получили от 13 до 19 лет лишения свободы за участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила пресс-служба верховного суда республики.
"Верховный суд Республики Дагестан признал четырех жителей Ставропольского края виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Преступления совершены в августе 1999 года на территории Ботлихского района… Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 19 лет", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанСтавропольский крайБотлихский район
 
 
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