Четыре жителя Ставрополья получили сроки за участие в мятеже в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Четверо жителей Ставрополья получили от 13 до 19 лет лишения свободы за участие в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила пресс-служба верховного суда республики.