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"Зенит" подписал контракт с бразильским нападающим Фелипе Аугусто - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Футбол
 
19:15 29.06.2026 (обновлено: 19:32 29.06.2026)
"Зенит" подписал контракт с бразильским нападающим Фелипе Аугусто

"Зенит" объявил о подписании контракта с бразильским нападающим Фелипе Аугусто

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - "Локомотив"
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Локомотив - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в петербургский «Зенит» из турецкого «Трабзонспора».
  • Срок действия соглашения рассчитан на четыре года с опцией продления на один год, сумма трансфера составила 20 млн евро.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Трабзонспора", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Срок действия соглашения рассчитан на четыре года с опцией продления на один год. По информации РИА Новости, сумма трансфера составила 20 млн евро, из которых 5 млн - бонусы, бразилец будет зарабатывать более 2 млн евро за сезон.
Фелипе Аугусто 22 года. В минувшем сезоне он провел за "Трабзонспор" 40 матчей и забил 15 голов, став обладателем Кубка Турции. Форвард перешел в клуб летом прошлого года из бельгийского "Серкль Брюгге".
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