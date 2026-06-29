"Зенит" подписал контракт с бразильским нападающим Фелипе Аугусто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в петербургский «Зенит» из турецкого «Трабзонспора».
- Срок действия соглашения рассчитан на четыре года с опцией продления на один год, сумма трансфера составила 20 млн евро.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бразильский нападающий Фелипе Аугусто перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Трабзонспора", сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Срок действия соглашения рассчитан на четыре года с опцией продления на один год. По информации РИА Новости, сумма трансфера составила 20 млн евро, из которых 5 млн - бонусы, бразилец будет зарабатывать более 2 млн евро за сезон.
Фелипе Аугусто 22 года. В минувшем сезоне он провел за "Трабзонспор" 40 матчей и забил 15 голов, став обладателем Кубка Турции. Форвард перешел в клуб летом прошлого года из бельгийского "Серкль Брюгге".