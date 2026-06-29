СМИ: Захарян может перейти в "Краснодар"

По информации источника, трансфер может быть оформлен в течение двух недель.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Краснодар" согласовал переход армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" за 25 миллионов долларов.

Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил три мяча. За последние два сезона полузащитник пропустил 43 матча команды из-за травм.