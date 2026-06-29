В Омске арестовали четырех подозреваемых в убийстве студента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске арестовали четырех подозреваемых в жестоком убийстве студента.
- Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли на пустыре недалеко от Сыропятского тракта.
- Подозреваемые приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, они познакомились в интернете.
ОМСК,29 июн - РИА Новости. Четырех подозреваемых в жестоком убийстве омского студента арестовали, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе Омской области.
Мать молодого человека сообщила в полицию о пропаже сына. Полицейские нашли тело молодого человека на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. На трупе были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать возможных преступников. Подозреваемыми по делу проходят шесть человек включая двух девушек, в возрасте 22-24 лет.
«
"Суд постановил арестовать четырех подозреваемых. Ходатайства в отношении еще двух обвиняемых на рассмотрении суда", - сообщили в пресс-службе.
Молодые люди специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Рассматривается несколько версий случившегося. Расследование продолжается.