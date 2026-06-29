Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдонского турнира.
- В первом матче она обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 7:5, 6:4.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга Андреева (5-й номер посева) нанесла поражение 59-й ракетке мира Магде Линетт из Польши со счетом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Во втором раунде соперницей 19-летней россиянки будет 38-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.
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