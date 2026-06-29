"Ахмат" подписал контракт с футболистом сборной Мали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Малиец Калиду Сидибе стал игроком грозненского "Ахмата".
- Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Малийский полузащитник Калиду Сидибе стал игроком грозненского "Ахмата", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сидибе 27 лет. До "Генгама" полузащитник выступал за французские клубы "Париж", "Тулуза", "Шатору" и "Кевийи Руан". Также на его счету два матча за сборную Мали.
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