Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.

Матч завершился со счетом 0:0, при этом Кошта отразил шесть ударов.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.

Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Кошта отразил шесть ударов.

Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы в 1/16 финала встретятся с призерами двух последних мировых первенств хорватами.