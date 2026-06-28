Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.
- Матч завершился со счетом 0:0, при этом Кошта отразил шесть ударов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы в 1/16 финала встретятся с призерами двух последних мировых первенств хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.