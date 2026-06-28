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Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Вратарь сборной Португалии стал лучшим игроком матча ЧМ против колумбийцев

Диогу Кошта стал лучшим игроком матча Португалии и Колумбии на ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.
  • Матч завершился со счетом 0:0, при этом Кошта отразил шесть ударов.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Португалии по футболу Диогу Кошта назван лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Колумбии.
Встреча группы K в Майами завершилась со счетом 0:0. Кошта отразил шесть ударов.
Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф. Ставшие с 5 баллами вторыми в квартете португальцы в 1/16 финала встретятся с призерами двух последних мировых первенств хорватами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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