Васильев уверен, что российским биатлонистам скоро вернут флаг и гимн

"Я думаю, что в тех видах спорта, которые подвергаются сильному давлению и несправедливым репрессиям, лыжных гонках и биатлоне, такие решения тоже уже не за горами. И в них нашим спортсменам также будут возвращены флаг и гимн. Международным федерациям по этим видам спорта уже некуда деваться", - сказал Васильев.

"Тем более что в FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) уже прошли выборы нового руководства, а в IBU (Международном союзе биатлонистов) они состоятся в сентябре. И, насколько я знаю, в IBU вся старая команда уходит. Не знаю, по какой причине, но хочется верить, что она понимает бесперспективность своей русофобии. И, как им кажется, они уходят с высоко поднятой головой. А на самом деле еще очень долго будут вспоминать имена тех чиновников, кто незаконно отстранял наших спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.