Рейтинг@Mail.ru
Васильев уверен, что российским биатлонистам скоро вернут флаг и гимн - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
15:19 28.06.2026
Васильев уверен, что российским биатлонистам скоро вернут флаг и гимн

Васильев уверен в скором возвращении флага и гимна в лыжных гонках и биатлоне

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил уверенность в скором возвращении флага и гимна российским атлетам в лыжных гонках и биатлоне.
  • Исполком IWF принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
  • IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все санкции с российских спортсменов.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости об уверенности в скором возвращении международными спортивными организациями российским атлетам флага и гимна в лыжных гонках и биатлоне.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в пятницу принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном. Всего IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все санкции с российских спортсменов.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Васильев оценил возвращение российским тяжелоатлетам флага и гимна
27 июня, 19:54
«
"Я думаю, что в тех видах спорта, которые подвергаются сильному давлению и несправедливым репрессиям, лыжных гонках и биатлоне, такие решения тоже уже не за горами. И в них нашим спортсменам также будут возвращены флаг и гимн. Международным федерациям по этим видам спорта уже некуда деваться", - сказал Васильев.
"Тем более что в FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) уже прошли выборы нового руководства, а в IBU (Международном союзе биатлонистов) они состоятся в сентябре. И, насколько я знаю, в IBU вся старая команда уходит. Не знаю, по какой причине, но хочется верить, что она понимает бесперспективность своей русофобии. И, как им кажется, они уходят с высоко поднятой головой. А на самом деле еще очень долго будут вспоминать имена тех чиновников, кто незаконно отстранял наших спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ФИФА открыла сборной России доступ на чемпионат мира. Ну наконец-то!
25 июня, 14:15
 
БиатлонСпортРоссияБелоруссияМиланСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)IWFМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала