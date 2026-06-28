Васильев уверен, что российским биатлонистам скоро вернут флаг и гимн

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил уверенность в скором возвращении флага и гимна российским атлетам в лыжных гонках и биатлоне.
- Исполком IWF принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
- IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все санкции с российских спортсменов.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости об уверенности в скором возвращении международными спортивными организациями российским атлетам флага и гимна в лыжных гонках и биатлоне.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в пятницу принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии всех возрастных групп к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном. Всего IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК), которая сняла все санкции с российских спортсменов.
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"Я думаю, что в тех видах спорта, которые подвергаются сильному давлению и несправедливым репрессиям, лыжных гонках и биатлоне, такие решения тоже уже не за горами. И в них нашим спортсменам также будут возвращены флаг и гимн. Международным федерациям по этим видам спорта уже некуда деваться", - сказал Васильев.
"Тем более что в FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда) уже прошли выборы нового руководства, а в IBU (Международном союзе биатлонистов) они состоятся в сентябре. И, насколько я знаю, в IBU вся старая команда уходит. Не знаю, по какой причине, но хочется верить, что она понимает бесперспективность своей русофобии. И, как им кажется, они уходят с высоко поднятой головой. А на самом деле еще очень долго будут вспоминать имена тех чиновников, кто незаконно отстранял наших спортсменов", - подчеркнул собеседник агентства.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Милане.