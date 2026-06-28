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СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 28.06.2026
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00:41 28.06.2026 (обновлено: 00:49 28.06.2026)
СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

Axios: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr.
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr. - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США Frank E. Petersen Jr.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.
  • Удары являются ответом на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
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"Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер", - написал в соцсети X журналист издания Барак Равид.
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Ранее в ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик.
В пятницу вечером Центральное командование американских Вооруженных сил также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню.
ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого нанесли удары по нескольким местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
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