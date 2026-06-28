СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.

Удары являются ответом на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

« "Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер", - написал в соцсети X журналист издания Барак Равид.

Ранее в ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик.

В пятницу вечером Центральное командование американских Вооруженных сил также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню.

ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого нанесли удары по нескольким местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.