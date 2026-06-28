СМИ: США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.
- Удары являются ответом на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
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"Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер", - написал в соцсети X журналист издания Барак Равид.
Ранее в ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик.
В пятницу вечером Центральное командование американских Вооруженных сил также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. По данным СМИ, в районе иранского города Сирик прогремели взрывы, предположительно, два снаряда попали в местную телебашню.
ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого нанесли удары по нескольким местам дислокации американских военных на Ближнем Востоке.
Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.