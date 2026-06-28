Путин: закрепление особого статуса учителя не должно быть формальным

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Закрепление особого статуса учителя в России не должно быть формальным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обращаю внимание, закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий: воспитанию новых поколений", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.