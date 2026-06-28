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Семью футболиста Трехо нашли мертвой после землетрясения в Венесуэле - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
13:29 28.06.2026 (обновлено: 14:10 28.06.2026)
Семью футболиста Трехо нашли мертвой после землетрясения в Венесуэле

Семью футболиста "Маритимо" Трехо нашли мертвой после землетрясения в Венесуэле

© REUTERS / MIGUEL MEDINAПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© REUTERS / MIGUEL MEDINA
Последствия землетрясения в Венесуэле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья аргентинского футболиста венесуэльского клуба "Маритимо" Лукаса Трехо найдена мертвой после землетрясения в Венесуэле.
  • В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего зафиксировано 430 афтершоков.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семья аргентинского футболиста венесуэльского "Маритимо" Лукаса Трехо найдена мертвой после землетрясения в стране, сообщается в заявлении клуба.
Тела возлюбленной Трехо и двух детей были найдены без признаков жизни спустя 74 часа поисков.
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"Клуб "Маритимо" глубоко скорбит в связи с утратой, постигшей семью Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде", - говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram*.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Трехо 38 лет, он выступает за "Маритимо" с февраля.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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