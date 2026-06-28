Семью футболиста Трехо нашли мертвой после землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья аргентинского футболиста венесуэльского клуба "Маритимо" Лукаса Трехо найдена мертвой после землетрясения в Венесуэле.

В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего зафиксировано 430 афтершоков.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Семья аргентинского футболиста венесуэльского "Маритимо" Лукаса Трехо найдена мертвой после землетрясения в стране, сообщается в заявлении клуба.

Тела возлюбленной Трехо и двух детей были найдены без признаков жизни спустя 74 часа поисков.

"Клуб "Маритимо" глубоко скорбит в связи с утратой, постигшей семью Лукаса Трехо. Мы просим с уважением отнестись к его семье и товарищам по команде", - говорится в заявлении клуба, опубликованном в Instagram*.

Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

Трехо 38 лет, он выступает за "Маритимо" с февраля.