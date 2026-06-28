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Бывшего научного руководителя ИНИОН РАН приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 28.06.2026
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08:17 28.06.2026 (обновлено: 16:00 28.06.2026)
Бывшего научного руководителя ИНИОН РАН приговорили к семи годам колонии

Экс-научрука ИНИОН РАН Пивоварова заочно приговорили к семи годам колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Юрия Пивоварова* к семи годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей.
  • Юрий Пивоваров* признан виновным в фиктивном устройстве сотрудников в ИНИОН РАН и присвоении средств.
  • Действия Юрия Пивоварова* нанесли ущерб в особо крупном размере.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно приговорил иноагента, бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) Юрия Пивоварова* к семи годам колонии общего режима и штрафу в 750 тысяч рублей по делу о фиктивном устройстве сотрудников и присвоении средств, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить Пивоварову* Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 750 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года", — говорится в материалах.
Как отмечается в документах, Пивоваров* признан виновным в фиктивном устройстве сотрудников в ИНИОН РАН и присвоении средств, выделенных институту для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ. Добавляется, что его действия нанесли ущерб в особо крупном размере.
Минюст внес Пивоварова* в реестр иностранных агентов 23 мая 2025 года.
* Признан иностранным агентом в России.
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ПроисшествияЮрий ПивоваровБиблиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)Российская академия наук
 
 
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