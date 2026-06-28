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Степанов завоевал третье золото на чемпионате России по плаванию - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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13:07 28.06.2026
Степанов завоевал третье золото на чемпионате России по плаванию

Степанов завоевал третье золото на ЧР по плаванию на открытой воде

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАлександр Степанов
Александр Степанов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 км и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде.
  • У женщин победу одержала Ксения Мишарина.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 км и завоевал третью золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Засечном (Пензенская область).
Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 км. Второе место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, третьим стал Владимир Иванов.
У женщин победу одержала Ксения Мишарина, второй стала Александра Хайлова, третьей - Екатерина Сорокина.
Чемпионат России по плаванию на открытой воде завершится 29 июня.
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