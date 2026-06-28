Журналистка из США извинилась за оскорбления боснийцев перед матчем на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка американского телеканала ABC Эбигейл Велес заявила в прямом эфире, что не хочет ничего знать о Боснии и Герцеговине.

Ее комментарий вызвал негодование в социальных сетях.

Эбигейл Велес принесла извинения народу Боснии и Герцеговины и футбольной сборной.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Журналистка американского телеканала ABC Эбигейл Велес принесла извинения после того, как в прямом эфире заявила, что не хочет ничего знать о Боснии и Герцеговине в преддверии матча 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу.

Во время прямого эфира на телеканале ABC 7 Los Angeles журналистка заявила, что не сможет указать местоположение Боснии и Герцеговины на карте, а также добавила, что не хочет ничего знать об этой стране. Она также выразила уверенность в абсолютном превосходстве сборной США. Фрагмент эфира вызвал негодование в социальных сетях.

"Пытаясь немного развлечься в контексте чемпионата мира, я зашла слишком далеко и сделала необдуманный комментарий в эфире, который был неуместным и проявил недостаточную чуткость. Я приношу извинения народу Боснии и Герцеговины и футбольной сборной. Чемпионат мира должен объединять сообщества по всему миру, и мой комментарий не отражал этого духа. Желаю всем командам всего наилучшего в их дальнейшем пути на чемпионате мира", - написала Велес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация).