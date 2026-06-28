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Журналистка из США извинилась за оскорбления боснийцев перед матчем на ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
19:58 28.06.2026
Журналистка из США извинилась за оскорбления боснийцев перед матчем на ЧМ

Журналистка из США извинилась за оскорбления боснийцев в эфире перед игрой на ЧМ

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Гол Клинта Демпси в ворота сборной Португалии на матче ЧМ по футболу в Бразилии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка американского телеканала ABC Эбигейл Велес заявила в прямом эфире, что не хочет ничего знать о Боснии и Герцеговине.
  • Ее комментарий вызвал негодование в социальных сетях.
  • Эбигейл Велес принесла извинения народу Боснии и Герцеговины и футбольной сборной.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Журналистка американского телеканала ABC Эбигейл Велес принесла извинения после того, как в прямом эфире заявила, что не хочет ничего знать о Боснии и Герцеговине в преддверии матча 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу.
Во время прямого эфира на телеканале ABC 7 Los Angeles журналистка заявила, что не сможет указать местоположение Боснии и Герцеговины на карте, а также добавила, что не хочет ничего знать об этой стране. Она также выразила уверенность в абсолютном превосходстве сборной США. Фрагмент эфира вызвал негодование в социальных сетях.
"Пытаясь немного развлечься в контексте чемпионата мира, я зашла слишком далеко и сделала необдуманный комментарий в эфире, который был неуместным и проявил недостаточную чуткость. Я приношу извинения народу Боснии и Герцеговины и футбольной сборной. Чемпионат мира должен объединять сообщества по всему миру, и мой комментарий не отражал этого духа. Желаю всем командам всего наилучшего в их дальнейшем пути на чемпионате мира", - написала Велес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация).
Встреча 1/16 финала между сборными США и Боснии и Герцеговины состоится в Лос-Анджелесе 2 июля и начнется в 3:00 мск. Американцы набрали 6 очков и заняли первое место в группе D, боснийцы с 4 очками стали третьими в группе B и впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата мира.
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