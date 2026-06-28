© Соцсети сборной Канады по футболу Сборная Канады по футболу

Стали известны составы команд на первый матч плей-офф чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных ЮАР и Канады на матч 1/16 финала чемпионата мира.

Матч между сборными ЮАР и Канады пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье, начало — в 22:00 мск.

Впервые вышедшая в плей-офф сборная ЮАР и сборная Канады представили свои составы на предстоящий матч.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных ЮАР и Канады на матч 1/16 финала чемпионата мира.

Первый матч плей-офф турнира пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье, начало - 22:00 мск.

В состав впервые вышедшей в плей-офф сборной ЮАР вошли: Ронвен Уильямс (вратарь, капитан, "Мамелоди Сандаунз"), Обри Модиба ("Мамелоди Сандаунз"), Мбекезели Мбокази ("Чикаго Файр", MLS), Хулисо Мудау ("Мамелоди Сандаунз"), Име Окон ("Ганновер", Германия), Тебохо Мокоэна ("Мамелоди Сандаунз"), Сфифело Ситхоул ("Тондела", Португалия), Освин Апполлис ("Орландо Пайретс"), Релебохил Мофокенг ("Орландо Пайретс"), Тапело Масеко (АЕЛ, Кипр), Эвиденс Макгопа ("Орландо Пайретс").

У хозяев турнира с первых минут на поле выйдут Максим Крепо (вратарь, "Орландо Сити", MLS), Алистер Джонстон ("Селтик, Шотландия), Дерек Корнелиус ("Марсель", Франция), Мойзе Бомбито ("Ницца", Франция), Ричи Ларея ("Торонто", MLS), Стивен Эуштакиу (капитан, "Лос-Анджелес", MLS), Лиам Миллар ("Халл Сити", Англия), Натан Салиба ("Андерлехт", Бельгия), Джонатан Дэвид ("Ювентус", Италия), Тани Олувасейи ("Вильярреал", Испания) и Тейджон Бьюкенен ("Вильярреал", Испания).