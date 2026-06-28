"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого прервал серию из семи матчей без побед

Встреча в Даляне завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе "Шанхая" голы забили У Си (25-я минута, с пенальти), Луис Нлаво (32) и Рафаэл Ратао (59, 90). У "Далянь Инбо" отличился Николае Станчу (9).

"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из семи матчей без побед и с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Далянь Инбо" (22 очка) идет третьим.