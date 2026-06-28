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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого прервал серию из семи матчей без побед - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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16:37 28.06.2026
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого прервал серию из семи матчей без побед

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого прервал серию матчей без побед в чемпионате Китая

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» победил «Далянь Инбо» в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Шанхая».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" разгромил "Далянь Инбо" в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Даляне завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе "Шанхая" голы забили У Си (25-я минута, с пенальти), Луис Нлаво (32) и Рафаэл Ратао (59, 90). У "Далянь Инбо" отличился Николае Станчу (9).
"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из семи матчей без побед и с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Ранее команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Далянь Инбо" (22 очка) идет третьим.
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ФутболСпортНиколае СтанчуШанхай ШэньхуаЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
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