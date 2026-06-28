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Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов - РИА Новости, 28.06.2026
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01:46 28.06.2026 (обновлено: 01:51 28.06.2026)
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Занятия в музыкальном зале детского сада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, включив в него требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания.
  • Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, обновляется инфраструктуру детских садов, уделяется особое внимание созданию качественной среды для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.
"Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания", — сказал министр.
Минпросвещения, как отметил Кравцов, обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал.
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