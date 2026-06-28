Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, включив в него требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания.

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, обновляется инфраструктуру детских садов, уделяется особое внимание созданию качественной среды для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в него планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

"Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания", — сказал министр.

Минпросвещения, как отметил Кравцов , обновляет пространства детских садов, при этом особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.