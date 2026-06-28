Рейтинг@Mail.ru
Расселл поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:32 28.06.2026
Расселл поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1"

Расселл обошел Хэмилтона и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжордж Расселл
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джордж Расселл. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл обошел Льюиса Хэмилтона и поднялся на второе место в личном зачете «Формулы-1» после победы на Гран-при Австрии.
  • После гонки в Шпильберге у Джорджа Расселла 131 очко, у Льюиса Хэмилтона — 125 очков, а лидирующий в зачете Кими Антонелли имеет 171 очко.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл обошел соотечественника Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" после победы на Гран-при Австрии, который прошел на трассе в Шпильберге.
Гонка восьмого этапа прошла в воскресенье. Расселл одержал вторую победу в сезоне и заработал 25 очков. Вторым стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+18 очков), третьим - напарник Расселла итальянец Кими Антонелли (+15).
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Ферстаппен заявил, что в конце сезона поедет в Тибет и "станет Буддой"
27 июня, 20:31
Расселл, набрав 131 очко, занимает второе место. Хэмилтон финишировал пятым, на счету семикратного чемпиона мира 125 очков. У лидирующего в зачете Антонелли 171 очко.
Также в топ-10 входят: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", 80 очков), 5. Ландо Норрис ("Макларен", 79), 6. Шарль Леклер ("Феррари", 79), 7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 73), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл", 42), 9. Пьер Гасли ("Альпин", 41), 10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", 30).
В Кубке конструкторов с 302 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (204), на третьем - "Макларен" (159). Далее идут "Ред Булл" (115), "Альпин" (57), "Рейсинг Буллз" (44), "Хаас" (21), "Уильямс" (11), "Ауди" (2), "Астон Мартин" (1) и "Кадиллак" (0).
Девятый этап пройдет на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании с 3 по 5 июля.
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Антонелли стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии "Формулы-1"
26 июня, 19:16
 
Формула-1СпортДжордж РасселлЛьюис ХэмилтонМакс ФерстаппенРед Булл (Мюнхен)ФеррариМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала