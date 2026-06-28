Расселл поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл обошел Льюиса Хэмилтона и поднялся на второе место в личном зачете «Формулы-1» после победы на Гран-при Австрии.

После гонки в Шпильберге у Джорджа Расселла 131 очко, у Льюиса Хэмилтона — 125 очков, а лидирующий в зачете Кими Антонелли имеет 171 очко.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл обошел соотечественника Льюиса Хэмилтона из "Феррари" и поднялся на второе место в личном зачете "Формулы-1" после победы на Гран-при Австрии, который прошел на трассе в Шпильберге.

Гонка восьмого этапа прошла в воскресенье. Расселл одержал вторую победу в сезоне и заработал 25 очков. Вторым стал нидерландский пилот " Ред Булл " Макс Ферстаппен (+18 очков), третьим - напарник Расселла итальянец Кими Антонелли (+15).

Расселл, набрав 131 очко, занимает второе место. Хэмилтон финишировал пятым, на счету семикратного чемпиона мира 125 очков. У лидирующего в зачете Антонелли 171 очко.

Также в топ-10 входят: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", 80 очков), 5. Ландо Норрис ("Макларен", 79), 6. Шарль Леклер ("Феррари", 79), 7. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 73), 8. Исак Хаджар ("Ред Булл", 42), 9. Пьер Гасли ("Альпин", 41), 10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", 30).

В Кубке конструкторов с 302 очками лидирует "Мерседес". На втором месте располагается "Феррари" (204), на третьем - "Макларен" (159). Далее идут "Ред Булл" (115), "Альпин" (57), "Рейсинг Буллз" (44), "Хаас" (21), "Уильямс" (11), "Ауди" (2), "Астон Мартин" (1) и "Кадиллак" (0).