Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.

Вторым стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл выиграл гонку восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который прошел на трассе в Шпильберге.

Также в первую десятку по итогам заезда вошли: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", +21,809), 5. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +26,393), 6. Исак Хаджар ("Ред Булл", +29,399), 7. Ландо Норрис ("Макларен", +31,505), 8. Шарль Леклер ("Феррари", +45,659), 9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1 круг), 10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", + 1 круг).