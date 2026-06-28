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Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:32 28.06.2026 (обновлено: 17:43 28.06.2026)
Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

© Соцсети "Формулы-1"Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Соцсети "Формулы-1"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
  • Вторым стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл выиграл гонку восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии, который прошел на трассе в Шпильберге.
Вторым стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (отставание - 1,611 секунды), третьим - итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса" (+1,986).
Также в первую десятку по итогам заезда вошли: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", +21,809), 5. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +26,393), 6. Исак Хаджар ("Ред Булл", +29,399), 7. Ландо Норрис ("Макларен", +31,505), 8. Шарль Леклер ("Феррари", +45,659), 9. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1 круг), 10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", + 1 круг).
Расселл выиграл вторую гонку в текущем сезоне. Девятый этап пройдет на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании с 3 по 5 июля.
Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Расселл выиграл скандальную квалификацию Гран-при Австрии "Формулы-1"
27 июня, 18:23
 
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