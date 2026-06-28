Тренер сборной Австрии сравнил игру с Алжиром с сюжетами Хичкока

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник назвал матч с командой Алжира самым драматичным на своей памяти и добавил, что американский режиссер Альфред Хичкок не смог бы написать подобный сюжет.

"Когда счет 3:3, никто не может сказать, что это было заранее согласовано или что-то в этом роде. В раздевалке царило безумие. Если бы Альфред Хичкок, который не имел никакого отношения к футболу и не очень его любил, написал такую драму, я бы сказал, что он совершенно спятил", - подчеркнул Рангник.