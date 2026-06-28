Тренер сборной Австрии сравнил игру с Алжиром с сюжетами Хичкока

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник назвал матч с командой Алжира самым драматичным на своей памяти.
- В рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира сборные Алжира и Австрии сыграли вничью со счетом 3:3, что позволило австрийцам выйти в 1/16 финала со второго места в группе J, а алжирцам — с третьего.
- В 1/16 финала сборная Австрии сыграет со сборной Испании в Лос-Анджелесе, а команда Алжира встретится со швейцарцами в Ванкувере.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник назвал матч с командой Алжира самым драматичным на своей памяти и добавил, что американский режиссер Альфред Хичкок не смог бы написать подобный сюжет.
В субботу в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира сборные Алжира и Австрии сыграли вничью со счетом 3:3. Соперники забили по мячу в добавленное ко второму тайму время. Ничья позволила австрийцам выйти в 1/16 финала со второго места в группе J, а алжирцам - с третьего. Поражение любой из команд выводило бы в плей-офф сборную Ирана.
"Я тренирую уже 40 лет и не помню ни одной игры, которая развивалась бы так же драматично и имела бы такой же неожиданный поворот. Даже перед началом матча, если бы кто-то сказал, что она закончится 3:3, никто бы не поверил. Наверное, кто-то бы выиграл невероятное пари", - цитирует Рангника ABC News.
"Когда счет 3:3, никто не может сказать, что это было заранее согласовано или что-то в этом роде. В раздевалке царило безумие. Если бы Альфред Хичкок, который не имел никакого отношения к футболу и не очень его любил, написал такую драму, я бы сказал, что он совершенно спятил", - подчеркнул Рангник.
В 1/16 финала австрийцы в Лос-Анджелесе (США) сыграют со сборной Испании. Команда Алжира встретится в Ванкувере (Канада) со швейцарцами. Обе игры пройдут 2 июля.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.