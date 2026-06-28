Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску "инновацией"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поинтересовался, приветствуют ли западные лидеры удар по общежитию в Старобельске как "инновационное" применение дронов.
- В мае ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, погиб 21 человек и более 40 пострадали.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад.
"Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.