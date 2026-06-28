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Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску "инновацией" - РИА Новости, 28.06.2026
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23:01 28.06.2026
Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску "инновацией"

Путин спросил, считает ли Запад удар БПЛА по Старобельску примером инновации

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поинтересовался, приветствуют ли западные лидеры удар по общежитию в Старобельске как "инновационное" применение дронов.
  • В мае ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, погиб 21 человек и более 40 пострадали.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, является ли удар по общежитию в Старобельске "инновационным" применением дронов, которое приветствует Запад.
"Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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