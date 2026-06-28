Путин спросил, считает ли Запад удар дронов по Старобельску "инновацией"

"Там говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.